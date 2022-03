JOURNAL VENDREDI 18 MARS 2022 00:00 / 7:20 1X

Jean-Marie Caillat, apiculteur depuis 2020, nous expliquait que l’année 2021 avait été très compliquée pour les abeilles.

TITRES:

– Fait divers : 700 litres de carburants siphonnés dans une entreprise près de Bourg-Achard.

– Vernon : la réunion publique sur l’avancement des travaux de la Collégiale reportée en avril.

– Saint-Marcel : la troisième édition du Salon de la Femme et du Bien-être a lieu samedi 19 et dimanche 20 mars.

– Interview de Jean-Marie Caillat, apiculteur et créateur des Ruchers de Vernon. Jean-Marie Caillat est devenu apiculteur professionnel en 2020, il nous fait un bilan de ses deux premières années.