Mantes-la-Jolie : Salon de la chasse

Manifestation au rayonnement européen, le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage se tient au Parc expo de Mantes-la-Jolie, du 25 au 28 mars 2022.

Synonyme de qualité et d’exigence, le Salon de la Chasse accueille chaque année de nombreux exposants et visiteurs sous la plus grande tente d’Europe. La qualité des produits et de l’accueil en font un rendez-vous immanquable.

Le salon sera ouvert : vendredi 25 mars de 10h30 à 18h30, samedi 26 mars et dimanche 27 mars de 9h à 18h30 et lundi 28 mars de 9h à 17h.

Pass 1 jour : 15€ / Pass 2 jours : 25€ / Gratuit pour les – de 12 ans

Pour plus de renseignements sur le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet salondelachasse.com ou www.manteslajolie.fr.