Conférence du CEV – « Histoire du programme Ariane »

Le CEV est heureux de vous inviter à sa prochaine conférence « Histoire du programme Ariane » jeudi prochain, le 31 mars 2022, à 20 heures 30 à l’Espace Philippe-Auguste (salle Viking) de Vernon.

La conférence sera animée par Jacques Pasquier, ancien directeur de la division des moteurs spatiaux du groupe Safran.

Présentation de la conférence :

Après un bref rappel du contexte de la genèse du programme Ariane, en 1973, né de l’échec du programme Europa mais aussi du succès du lanceur Diamant, cette présentation propose un rapide survol de près de 50 ans d’histoire de ce programme, d’Ariane 1 à Ariane 6, avec ses principaux objectifs, ses défis techniques, industriels et commerciaux, ses principales phases, depuis celle du développement initial d’Ariane 1, prolongé par ceux d’Ariane 3 et d’Ariane 4, puis celle de la production et de l’exploitation commerciale de ces versions du lanceur simultanément au développement d’Ariane 5 et enfin celle, toujours en cours, de l’exploitation d‘Ariane 5 en parallèle du développement d’Ariane 6 .

Avec un focus particulier sur la spécialité vernonnaise, la propulsion et ses moteurs Viking, HM7, Vulcain Vinci, discipline la plus spécifique, la plus exigeante et la plus dangereuse pour la fiabilité des lancements.

Sans oublier les dimensions européenne mais aussi humaine de cette exceptionnelle aventure technologique.

Nul n’était mieux placé que Jacques Pasquier, ancien directeur de la division des moteurs spatiaux du groupe Safran, pour nous présenter l’histoire du programme Ariane.

