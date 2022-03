Vernon : Exposition Ciao Italia !

Le Lycée George Dumézil de Vernon accueille l’exposition « Ciao Italia ! », prêtée par le Musée de l’histoire de l’immigration de la Porte Dorée de Paris, à destination des élèves, du 21 mars au 7 avril 2022. L’exposition sera ouverte au public et parents d’élèves samedi, le 2 avril 2022, de 8h30 à 12h30. Dans le cadre de l’ouverture de l’exposition au public, M. Vittorio Moriggi donnera, le samedi 2 avril entre 10h30 et 11h30, une conférence publique sur le thème « la petite Italie de Vernon et Saint-Marcel ».

Au terme d’un travail mené de concert avec M. Vittorio Moriggi, ancien Proviseur de Saint-Adjutor, témoin et d’historien de l’immigration italienne à Vernon et Saint-Marcel, les élèves présentent également des panneaux d’exposition réalisés par le lycée, à partir de documents issus de la collection personnelle de M. Moriggi, sur le cas particulier de la présence italienne à Vernon et Saint-Marcel.

L’exposition

Avec l’exposition Ciao Italia !, le Musée national de l’histoire de l’immigration rend compte pour la première fois à l’échelle nationale, de l’histoire de l’immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante. Après un accrochage au Palais de la Porte Dorée du 28 mars au 10 septembre 2017, l’exposition est déclinée sous un format « panneaux » itinérant qui circule jusqu’en février 2023.

Dès la seconde moitié du 19e siècle et jusque dans les années 1960, les Italiens furent les étrangers les plus nombreux dans l’Hexagone à venir occuper les emplois créés par la croissance économique. Aujourd’hui célébrée, leur intégration ne se fit pourtant pas sans heurts. Entre préjugés dévalorisants et regards bienveillants, l’image de l’Italien en France se dessina sur un mode paradoxal et leurs conditions d’accueil furent difficiles.

Entre méfiance et désir, violences et passions, rejet et intégration, l’exposition traduit les contradictions spécifiques de l’histoire de cette immigration tout en mettant en lumière l’apport des Italiens à la société et à la culture française.

Jouant des clichés et préjugés de l’époque et rappelant la xénophobie dont ils étaient victimes, l’exposition s’attache à retracer le parcours géographique, socio-économique et culturel des immigrés italiens en France du Risorgimentodes années 1860 à la Dolce Vita célébrée par Fellini en 1960. Abordant tout à la fois la religion, la presse, l’éducation, les arts, la musique et le cinéma, les jeux et le sport, ou encore la gastronomie, elle donne à voir tous ces Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, agriculteurs, artisans commerçants, artistes ou encore entrepreneurs qui ont fait la France.

Destinée à tout public, aux néophytes comme aux bédéphiles, l’exposition Ciao Italia ! est diffusée gratuitement par une trentaine de partenaires qui se sont engagés auprès du Musée nationale de l’histoire de l’immigration pour la proposer aux établissements scolaires, aux médiathèques, aux musées,…

Pour plus de renseignements sur l’exposition « Ciao Italia ! » à Vernon https://www.vernon27.fr.