Vernon : Culture Geek – Journée Elfes

Dans le cadre du Festival Culture Geek une journée spéciale Elfes est organisée demain, le 6 avril 2022, à partir de 14h à la Médiathèque de Vernon. Au programme : un cosplay elfes et une balade au pays des elfes, lutins et fées.

Cosplay Elfes

De 14h00 à 15h00 à la Médiathèque de Vernon

A partir de 7 ans

Atelier fabrication oreilles en latex et pixel art.

Venez fabriquer des oreilles pointues pour ressembler à de véritables elfe des bois !

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06

Balade au pays des elfes, lutins et fées



De 15h30 à 16h30 à la Médiathèque de Vernon

A partir de 7 ans

Venez vous balader au pays des elfes, des lutins et des fées en écoutant leurs histoires fantastiques ! Sophie, Sabine et Catherine vous feront voyager dans le pays magique de trois créatures mystérieuses : les elfes, les lutins et les fées. Venez les découvrir, en histoires et en musique !

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06

Pour plus de renseignements sur la journée spéciale Elfes dans le cadre du Festival Culture Geek à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.