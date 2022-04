Freneuse : Les Chiens du Mantois – Concours d’obéissance

L’association Les Chiens du Mantois organise un concours d’obéissance sur le terrain d’entrainement situé sur la commune de Freneuse, rue du Général Leclerc. Conformément au calendrier de la S.C.I.F (Société Canine Ile-de-France) le concours aura lieu samedi et dimanche prochain, les 9 et 10 avril 2022.

Le concours sera jugé par Monsieur Jean Pierre Fin.

L’Obéissance a pour but premier de permettre à chaque propriétaire de chiens de mieux le comprendre, et de développer une complicité en réalisant une suite d’exercices qui développe les acquis de l’éducation de base (marche au pied, absence du maître, envoie en avant, rapport d’objet ou encore rappel). Discipline à part entière, elle peut être pratiquée par toute personne possédant un chien sociable, quelle que soit sa race ou ses origines, âgé d’au moins 12 mois et ayant obtenu au préalable le CSAU (Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). Une licence d’utilisation et un carnet de travail sont alors indispensables. Elle est ouverte aux chiens inscrits au ” Livre des Origines Français “, et par dérogation du conseil d’administration de la S.C.C. aux chiens non L.O.F. Elle est enseignée dans les clubs canins rattachés aux Sociétés Canines Régionales.

Pour plus de renseignements sur le concours d’obéissance organisé à Freneuse par l’association Les Chiens du Mantois rendez vous sur le site internet les-chiens-du-mantois-asso.net.