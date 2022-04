Gargenville : 4 femmes au cœur de l’intime

La médiathèque Paul Valery de Gargenville propose, du 9 avril au 7 mai 2022, une exposition intitulée « 4 femmes au cœur de l’intime » conjuguant la peinture et la littérature.

Cette exposition vous invitera à découvrir les œuvres de 4 femmes peintres et 4 grandes auteures, sur des thématiques majeures telles que la Liberté, l’Intimité, l’Engagement et la Spiritualité. Elle sera en accès libre et gratuit, du 9 avril au 7 mai, aux horaires d’ouverture de la Médiathèque : les mardis et vendredis, de 15h00 à 18h00, et les mercredis et samedis, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Une soirée d’inauguration est organisée demain, le samedi 9 avril,, à 20h. Au cours de celle-ci, la musique et la danse seront associées à la peinture et l’écriture. Cette soirée est ouverte à tous, sur inscription au 01 30 98 89 65.

Pour plus de renseignements sur l’exposition « 4 femmes au cœur de l’intime » proposée à Gargenville rendez vous sur le site internet gargenville.fr.