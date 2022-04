Mantes-la-Jolie : information, dépistage et prévention AVC

Une journée information, dépistage et prévention AVC est organisée mercredi de 9h à 16h à Mantes-la-Jolie. Si vous avez 50 ans et plus et que vous souhaitez vous informer et faire un bilan sur les risques d’Accident Vasculaire Cérébral (AVC), venez à la rencontre de la “Caravane AVC” place Condorcet (place du manège à côté de l’Hôtel de Ville).

La “Caravane AVC” permet aux visiteurs de :

S’informer. Qu’est-ce qu’un AVC ? Quels en sont les signes ? Comment réagir ? Comment limiter les risques ? Avec une large offre de documentation et grâce aux spécialistes présents sur place, les Franciliens trouveront réponse à toutes leurs questions.

Qu’est-ce qu’un AVC ? Quels en sont les signes ? Comment réagir ? Comment limiter les risques ? Avec une large offre de documentation et grâce aux spécialistes présents sur place, les Franciliens trouveront réponse à toutes leurs questions. Faire évaluer leur risque. Hypertension, diabète, cholestérol, hygiène de vie…. Les facteurs de risques de l’AVC sont multiples. Ceux qui le souhaitent pourront s’entretenir avec un professionnel de santé et bénéficier d’un bilan avec : tests de dépistage (glycémie, cholestérol, tension artérielle, doppler…).

Les différents professionnels de santé présents :

1 médecin neurologue,

2 infirmières,

2 étudiants en médecine,

des bénévoles.

En France, on compte un accident vasculaire cérébral (AVC) toutes les quatre minutes.

Troisième cause de mortalité, les AVC sont la première cause de handicap acquis chez l’adulte. Nous sommes tous concernés. Avec la prévention, il est possible de limiter le risque d’AVC. Quels sont les signes d’un AVC ? Comment en limiter ses risques ?

Durant toute une journée, vous pourrez venir à la rencontre des spécialistes mobilisés par l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France et l’association France AVC IDF pour vous informer et vous sensibiliser (documentation, film, réponses à vos questions…).

Une occasion aussi de rappeler l’importance de ne pas fumer, de boire de l’alcool avec modération, de pratiquer une activité physique régulière et d’équilibrer son alimentation. Et comme chaque minute compte, au moindre signe d’AVC, composer immédiatement le 15.

Pour plus de renseignements sur la journée information, dépistage et prévention AVC organisée à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.