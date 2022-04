JOURNAL MERCREDI 13 AVRIL 2022 00:00 / 7:05 1X

Le conseil municipal de Mantes la Jolie s’est réuni lundi 11 avril 2022.

TITRES :

– Faits divers : trois individus ont pénétré par effraction dans un pavillon aux Mureaux.

– Magnanville : le maire Michel Lebouc a de nouveau défendu le projet d’entrée de ville devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial.

– Mantes la Jolie : le Département réinvente l’ancien site Dunlopillo.

– Interview de Hayet Morillon, adjointe à la mairie de Mantes la Jolie, en charge du Droit des Femmes, au Handicap, à l’Action civique et à la Santé, et Albane Foray-Jeammot, conseillère municipale déléguée à la Culture et au Patrimoine. Elles reviennent sur certaines des délibérations adoptées lors du conseil municipal du 11 avril.