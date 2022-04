JOURNAL JEUDI 14 AVRIL 2022 00:00 / 6:57 1X

Céline Pujo, PDG de la marque Re Drink, et Jennifer Taverna, directrice commerciale.

TITRES :

– Faits divers : un adolescent a été agressé par plusieurs individus à Rosny sur Seine.

– Grand Paris Seine et Oise : la communauté urbaine lance une nouvelle distribution de composteurs.

– Environnement : une nappe blanchâtre a été repérée sur la Seine entre Bennecourt et Méricourt.

– Interview de Céline Pujo, PDG de la marque Re Drink, et Jennifer Taverna, directrice commerciale. Elles présentent leur boisson énergisante naturelle, qui se vend de plus en plus dans les Yvelines.