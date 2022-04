Mantes-la-Jolie : La vaccination en Fête 2022

Demain, le 20 avril, de 14h à 17h, participez dans votre CVS Les Garennes de Mantes-la-Jolie à la vaccination en fête 2022, une journée festive et ludique à destination des parents et de leurs enfants pour une sensibilisation à la vaccination organisée dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination.

De nombreux ateliers, stands, échanges et jeux autour du thème de la vaccination sont organisés tout au long de l’après-midi.

Infos et inscriptions dans votre Centre de Vie Sociale, Les Garennes.

Les vaccins travaillent sur les défenses naturelles de notre organisme pour éviter que nous ne tombions malade. Ils sont un moyen sûr et astucieux pour produire une réaction de protection et nous aider à rester en bonne santé, protégés et forts.

La semaine mondiale de la vaccination – célébrée en avril – vise à promouvoir l’utilisation des vaccins pour protéger de la maladie les personnes de tout âge. La vaccination permet de sauver des millions de vies chaque année et est largement reconnue comme l’une des interventions sanitaires les plus efficaces et les moins coûteuses au monde.

Pour plus de renseignements sur la vaccination en fête 2022 à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.