BPM reçoit L’Association du Cercle d’Etudes Vernonnais. Retrouvez son président Jean Pouëssel. Le but de l’association est de regrouper tous ceux qui ont en commun le goût de l’histoire et plus particulièrement de l’histoire locale.