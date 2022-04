JOURNAL MARDI 19 AVRIL 2022 00:00 / 7:08 1X

Guy Müller, maire d’Epône, et Guillaume Cairou, président de la CCI Paris – Ile de France, ont signé la charte C3E éco-responsable, jeudi 14 avril 2022.

TITRES :

– Faits divers : des policiers ont été attaqués lors d’un contrôle routier à Chanteloup les Vignes.

– Grand Paris Seine et Oise : le conseil communautaire a adopté son budget primitif.

– Buchelay : le maire Paul Martinez annonce sa démission pour fin 2022.

– Interview de Guy Müller, maire d’Epône, et Christian Meriguet, chef de projet filière industrielle à la Chambre de commerce et de l’industrie Versailles-Yvelines. Ils reviennent sur la charte C3E éco-responsable signée entre la Ville, la CCI et les entreprises et commerces de proximité, jeudi 14 avril.