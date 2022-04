ASSOCIATION INNER WHEEL – CLUB VEXIN SEINE – 23 AVRIL 2022 00:00 / 22:22 1X

BPM reçoit le club Vexin Seine de l’association internationale Inner Wheel. Retrouvez Marie Demangel, éditrice et responsable internet, Elisabeth Gounelle-Lacour, présidente, et Yvanna Langlois, chargée de protocole. L’association est une organisation de femmes qui a pour but créer l’amitié, le service et la compréhension, dans le Mantois.