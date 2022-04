JOURNAL LUNDI 25 AVRIL 2022 00:00 / 7:10 1X

Le Département des Yvelines adopte un plan vélo départemental 2022-2027 (Photo CD78).

TITRES :

– Faits divers : deux individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants à Limay.

– Bonnières sur Seine et Rosny sur Seine : les gares pourraient ne plus être desservies par les trains normands.

– Mantes la Jolie : le Grand Prix de handball du Conseil départemental se déroulera les 7 et 8 mai.

– Interview de Pierre Bédier, Président du Conseil départemental des Yvelines. Il revient sur les principales délibérations adoptées en séance départementale du 22 avril.