JOURNAL VENDREDI 06 MAI 2022

De gauche à droite sur la photo : Hervé Herry, Maire-adjoint de Vernon, en charge de la qualité du service publique, de la ville numérique et de la mémoire combattante, et Marc Maouche, Délégué Régional Orange Normandie.

TITRES:

– Fait divers : deux individus se battent en plein centre-ville de Vernon.

– Vexin-sur-Epte : les Foulées du Vexin de retour dimanche.

– Les Andelys : le carnaval de Venise s’invite à La Chaîne d’Or ce soir et demain.

– Interview de Marc Maouche, Délégué Régional Orange Normandie, et Hervé Herry, Maire-adjoint de Vernon, en charge de la qualité du service publique, de la ville numérique et de la mémoire combattante. Ils nous font un point sur l’avancée des travaux de la fibre optique à Vernon.