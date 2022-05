Mantes-la-Jolie : Enquête géante Super Cluedo

La ville de Mantes-la-Jolie célèbrera le samedi 14 mai de 14h00 à 21h00 la Nuit Européenne des Musées et la Nuit des Cathédrales avec une enquête géante de Super Cluedo. Une intrigue qui vous entraînera au cœur de la Collégiale et de votre Musée de l’Hôtel-Dieu autour d’un vol archéologique au XIXe siècle. L’enquête vous mènera à la rencontre de personnages mystérieux et d’indices. À vous de retrouver le coupable pour gagner un lot. L’enquête sera animée par la compagnie théâtrale “Il était une fois l’Histoire”.

Deux séances sont organisée: de 14h à 16h30 et de 18h30 à 21h.

RDV dans votre Musée de l’Hôtel-Dieu. Entrée Gratuite. Places limitées. Réservation obligatoire par téléphone au 01.34.78.86.60 ou par mail reservation.patour@manteslajolie.fr.

Pour plus de renseignements sur l’enquête géante de Super Cluedo à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.