Gargenville : Conférence sur l’arthrose

Jeudi 12 mai, de 10h à 12h, le CCAS de Gargenville organise une conférence à destination de nos aînés, sur le thème : comment prévenir, traiter et vivre avec l’arthrose ?

L’arthrose touche près de 85 % des plus de 70 ans. Si cette affection chronique est plus courante chez les seniors, son apparition n’est pas conditionnée par l’avancée en âge. Alors, comment prévenir, traiter et vivre avec l’arthrose ?

Afin de répondre à ces interrogations, le Comité Action Sociale Agirc-Arrco Île-de-France, en partenariat avec le CCAS de Gargenville, organise une conférence gratuite animée par le Docteur LAHLOU à la salle des fêtes.

Accès libre et gratuit.

Pour plus de renseignements sur la conférence sur l’arthrose organisée à Gargenville rendez vous sur le site internet gargenville.fr.