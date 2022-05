Vernon : Nuit des Musées 2022

De nombreuses animations sont organisée samedi prochain, le 14 mai 2022, au Musée de Vernon à l’occasion le la Nuit des Musées 2022. Samedi, la Nuit Européenne des Musées lancera sa 18ème édition. Depuis son lancement en 2005, par le Ministère de la Culture, elle attire un public nombreux et curieux. Une nouvelle fois, le Musée de Vernon a souhaité s’associer à l’évènement et réserve pour cette journée un programme riche et éclectique tant pour les scolaires que pour le grand public, en entrée libre de 10h à 22h.

Au programme :

16h : La Classe, l’œuvre !

Les élèves de 6e du collège César Lemaître invitent à découvrir leurs créations inspirées des collections du musée et à partager en famille une belle aventure menée au cours de l’année.

17h : Dialogue entre les Arts

En partenariat avec la DAAC Normandie, le musée de Vernon a invité deux classes de Terminale du lycée Georges Dumézil à interroger les collections du musée présentées à l’occasion de l’exposition Femme(s) et détricotent pour nous les stéréotypes femmes-hommes.

18h30 : Theodore Robinson entre au musée !

Inauguration de la nouvelle acquisition pour le musée, une vue de la Collégiale de Vernon signée d’un grand nom de l’impressionnisme américain.

19h jusqu’à 22h : surprise artistique, Faites un vœu !

Confiez votre vœu le plus cher aux artistes Véronique Roca et Max Lanci !

Ecrit, clamé ou chuchoté, celui-ci prendra forme dans la cire animée sous les doigts des deux créateurs et vous sera offert.

Du côté de la nouvelle exposition « Saga familiale : Monet, Hoschedé-Monet et les Butler » : Deux visites guidées seront proposées à 19h et 20h30.

Sur réservation au 02 32 64 79 05 et musee@vernon27.fr

L’exposition reste en accès libre toute la journée.

Le catalogue de l’exposition est en vente à la boutique.

Pour plus de renseignements sur la Nuit des Musées 2022 à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.