Mantes-la-Jolie : NIGLO Super Party

Profitez d’un nouvel événement du 19 au 22 mai 2022 au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie, le NIGLO Super Party. Découvrez une fête foraine à “l’ancienne”, une exposition de motos, des concerts et de nombreuses animations.

Le dimanche 22 mai, Vincent Lagaf présentera le “Best Of Tour” avec les artistes de THE VOICE, Will Barber, Emma, Luigiano, Ecco et bien d’autres.

Programme :

Fête foraine à l’ancienne

Concerts sur 3 scènes

1er musée Johnny Halliday

Concentration de motos anciennes

Bike show

Restauration sur place

Pour plus de renseignements sur le NIGLO Super Party organisé à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.