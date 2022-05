BPM MAGAZINE VMEH 27 – 14 MAI 2022 00:00 / 22:00 1X

L’Association VMEH 27

BPM reçoit l’Association de Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers. Retrouvez la présidente du département de l’Eure, Danièle Radegon, accompagné du trésorier, Gilbert Radegon. L’association a pour but de rendre visite aux malades et aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, dans les Etablissements Hospitaliers ou Spécialisés, et les Ehpad.