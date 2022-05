Vernon : Atelier de conversation

Un atelier de conversation est organisé le 20 mai 2022 de 14h à 15h à la Médiathèque de Vernon. Vous êtes étranger et vous souhaitez converser en langue française ? Vous comprenez et parlez déjà un peu le français ? Venez participer à cet atelier animé par des bibliothécaires, dans un cadre détendu et stimulant !

Animés par des locuteurs natifs de la langue, ces ateliers ne sont pas des cours de langue ; ils ne s’adressent donc pas aux vrais débutants mais aux personnes possédant déjà des bases dans la langue (un niveau intermédiaire ou avancé est recommandé).

Ils sont ouverts à des participants de nationalités, d’âges, de cultures, d’horizons personnels et professionnels différents mais qui ont en commun le plaisir ou le besoin de s’exprimer dans une langue qui n’est pas la leur.

Gratuit sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur l’atelier de conversation organisé à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.