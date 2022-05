Rosny-sur-Seine : Feu d’artifice

Rendez-vous incontournable de ces dernières années, le feu d’artifice de Rosny-sur-Seine attire les curieux de tout le Mantois. Si les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées suite à la crise sanitaire, celle de 2022 promet d’être encore plus spectaculaire.

Et pour l’occasion, la ville vous a préparé une soirée mémorable. Vous êtes attendus nombreux demain soir, le 20 mai 2022, dès 19h à l’Hospice Saint-Charles pour profiter d’un concert dans une ambiance festive. Des Food Trucks salés et sucrés seront présents pour se restaurer. A partir de 22h15, une retraite aux flambeaux se fera en direction du château. Enfin, à 22h45, le feu d’artifice débutera et illuminera le majestueux domaine. De quoi garder des souvenirs inoubliables.

Pour cet événement incontournable de la commune, le célèbre artificier Jacques Couturier, connu pour avoir organisé – entre autres – le mariage du Prince Albert II de Monaco, la fête des Lumières de Lyon en 2013 et l’ouverture du Festival de Cannes en 2014, illuminera de mille feux le ciel Rosnéen.

Pour plus de renseignements sur le feu d’artifice de Rosny-sur-Seine rendez vous sur le site internet www.ville-rosny78.fr.