Vernon : Courant d’Art Nature

Un Courant d’Art « Nature » va souffler dans les rues de Vernon. Du 21 mai au 09 octobre 2022, l’Art et la Nature seront à l’honneur. Pour la seconde édition de Courant d’Art, la ville de Vernon vous propose de découvrir un parcours artistique vibrant au rythme de la Nature… En Ville. 8 œuvres d’art seront disséminées dans les rues vernonnaises, en centre-ville et en bord de Seine, jusqu’au parc urbain de la fonderie créant ainsi une balade culturelle propice à la flânerie, à la découverte et à la l’émerveillement.

La nature est le thème majeur de l’édition 2022 : les artistes, individuels ou collectifs, proposent leur création questionnant le partage de l’espace urbain. Chacun à sa façon, de couleur en contraste, de volume en aplat, invite notre regard au plaisir et à l’interrogation. C’est la vertu de l’œuvre de nous enrichir de la réflexion et de la culture de l’artiste. Parmi les artistes qui ont accepté de se prêter au jeu :

Nico Raddatz et son « Arbre tour » au Jardin des Arts

et son « » au Jardin des Arts « Biographie positive », projet participatif par Frédéric Grimaux et Rémy Brument-Varly au Jardin des Arts

», projet participatif par et au Jardin des Arts L’œuvre naturelle « Platane, à la croisée de l’Orient de et de l’Occident », en bord de Seine

», en bord de Seine Marc Bati et son « Yggdrasil », sur le pilier du pont Clémenceau

et son « », sur le pilier du pont Clémenceau L’exposition « Entre chien et loup » de Marc Cellier , en bord de Seine

» de , en bord de Seine La fresque « Harmonie vernonnaise » de Seb Toussaint , en bord de Seine

» de , en bord de Seine C. Destry, E. Sylvestro et S. Le Corre et leur « Agrégat » au parc urbain de la Fonderie

et et leur au parc urbain de la Fonderie « Abeilles et mouches- au bassin », par Clotilde Prévost, au parc urbain de la Fonderie

En marge du parcours, Courant d’Art s’expose aussi au musée de Vernon avec « L’abeille fait mouche », une incursion des sculptures de Clotilde Prévost dans les collections permanentes.

L’inauguration du parcours d’art urbain Courant d’Art 2022- Nature en Ville,

se tiendra demain, le samedi 21 mai 2022, à 10h30, au départ du parc urbain de la Fonderie.

Une programmation éclectique viendra enrichir et nourrir cette balade artistique et permettra de créer un parcours pluridisciplinaire aux multiples facettes, à la fois culturel et sensoriel, sollicitant ainsi le spectateur et faisant appel à son acuité et à sa réflexion :

Pour visiter le parcours

Visite commentée , les dimanches 22 mai et 24 juillet à 14h30 (1h), et le samedi 24 septembre à 14 h au départ du Jardin des Arts

, (1h), et h au départ du Jardin des Arts Festival Zig-Zag/ Festival de l’architecture et des arts de l’espace, le samedi 8 et le dimanche 9 octobre

Pour découvrir les œuvres

« Entre chien et loup » , visite et rencontre avec Marc Cellier (1h) , le 22 mai à 10h30 , au départ du bord de Seine, derrière « La Base »

, visite et rencontre avec Marc Cellier (1h) , au départ du bord de Seine, derrière « La Base » « Abeilles et mouches- Au bassin » , performance musicale avec Clotilde Prévost et Anouch Donabédian- Krikorian , le 18 juin à 17h , au parc urbain de la fonderie

, performance musicale avec Clotilde Prévost et Anouch Donabédian- Krikorian , au parc urbain de la fonderie Projection du film « Brids of America » de Jacques Loueille (1h30), le 2 juillet à 16h30 au cinéma de Vernon

de Jacques Loueille (1h30), le au cinéma de Vernon Ateliers-rencontre (tous publics – gratuit ) « Le monde des abeilles » , par la Cie La Roulotte Scarabée , dimanche 3 juillet à 14h, 15h30 et 17h au musée de Vernon, pour découvrir le monde des abeilles et fabriquer des bougies ! Sur réservation au 02 32 64 79 05 ou sur musee@vernon27.fr

, par la Cie La Roulotte Scarabée au musée de Vernon, pour découvrir le monde des abeilles et fabriquer des bougies ! Sur réservation au 02 32 64 79 05 ou sur musee@vernon27.fr Balade découverte de la biodiversité et des trames bleues et vertes (1h) accompagnée par l’association CARDERE, le 8 juillet et le 10 septembre à 15h , au départ du bord de Seine, devant le Platane.

(1h) accompagnée par l’association CARDERE, , au départ du bord de Seine, devant le Platane. Ateliers « artistes en herbe » (jeune public – 8€), mercredi 20 juillet à 10h30 (3 à 6 ans) et 14h30 (7 à 12 ans), au musée de Vernon. Sur réservation au 02 32 64 79 05 ou sur musee@vernon27.fr

« Agrégat » , dialogue avec les plantes en présence des artistes (30min ), le 23 juillet de 16h à 20h au parc urbain de la fonderie

, dialogue avec les plantes en présence des artistes (30min au parc urbain de la fonderie « Harmonie vernonnaise » (1h), une conférence de Seb Toussaint autour de parcours d’un street artiste baroudeur, en septembre à la Mairie de Vernon (dates à venir sur fr )

Et, pour tous ceux qui ne pourront pas être présents pour les animations, ateliers ou conférences, un flash code sur les cartels livre des pistes de regard et des interviews.

Pour plus de renseignements sur le Courant d’Art « Nature » à Vernon appelez le 02 32 64 38 07 ou le 0 8000 27200, ou rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.