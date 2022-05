Evreux : Fête de la Fraternité et des Cultures du Monde

La Fête de la Fraternité et des cultures du monde à Evreux rassemble les habitants de la commune et des environs, originaires des 5 continents. L’édition 2022 aura lieu samedi, le 28 mai, de 10h à 18h, Place du Général de Gaulle à Evreux. Dégustations, artisanat, concerts, danses sont au cœur de la manifestation, qui propose aussi cette année une grande exposition dédiée aux instruments du monde.

Plus de 60 instruments du monde

Grâce aux prêts de communautés d’Évreux et de Benoit Buisson, musicien et collectionneur, Boyende, Balan, Karigian, N’Tamadu, N’Goni, Kara, Balagon, Djabara, Wassamba, Qarqabs, Taarja, Darbouka, Doudouk, Flûte mexicaine, Pandeiro, Zokela, Boor, Tambour Tchatcha, Ravanne, Valiha, Sikus, Khuuchir, Bomba, Quena, Sikus, Pinkillo, Krin, Sanza, Kor … et bien d’autres, aux noms tout aussi exotiques, seront présentés au public pour offrir un tour d’horizon exceptionnel des instruments de musique du monde.

15h et 16h30 • Rencontre avec Benoit Buisson (origines, histoires et démonstrations d’instruments du monde)

Sculptures musicales géantes

Venez expérimenter de nouvelles sonorités sur des instruments peu conventionnels, tels que des animaux en métal et céramique, des insectes musicaux, des arbres à tambours, des tonneaux/tambours, des « argilophones » …

Espace ludique interactif et surprenant autour de la création instrumentale, des arts visuels et du recyclage, proposé toute la journée par Terre & Son.

Musiques et danses du monde

Scène Place du Général de Gaulle

11h30 et 15h15 – MAROC – Dakka el Marrakchia musique et danses traditionnelles

13h30 et 14h45 – BRÉSIL- Bantu afro-Brasileiro danses tribales

14h00 – POLYNÉSIE – Kuraora Ori Tahiti/ danses tahitiennes et polynésiennes, tamouré, aparima, otéa …

15h35 – CARAÏBES – Collectif Montuno

Danses latino-caraïbes (salsa, rueda, bachata)

16h20 – BÉNIN/ CAMEROUN/ CONGO/ MADAGASCAR/ TOGO Danses traditionnelles Association Show Bis« Les initiés»

Scène Square Georges Brassens

11h15 – CARAÏBES – Groupes Avanka et Jenbefola Musique antillaise ; accompagnement djembés (Baobab Palabre)

13h00 – SÉNÉGAL – Groupe Hardcore Side (Fumu9 Studio de Ziguinchor) – Rap

14h00 – INDONÉSIE – Défilé de mode chorégraphié / tenues traditionnelles et contemporaines

14h25 – SÉNÉGAL – Danses africaines

14h55 – MEXIQUE – Danses folkloriques

15h25 – GUINÉE-BISSAU – Danses et musiques traditionnelles et modernes

15h55 – TURQUIE – Danses et musiques orientales

16h25 – BRÉSIL – Danses et chants brésiliens

17h00 • FLASHMOB DE LA FRATERNITÉ

TOUS EN SCÈNE AVEC LE FLASHMOB DE LA FRATERNITÉ !

La vidéo de la chorégraphie du Flash Mob de la Fraternité et celle de son tuto sont en ligne !

Amusez-vous à apprendre la choré (3 minutes) et venez le samedi 28 mai 2022, à 17h, square Brassens, près de la Médiathèque, pour danser.

17h15 • CONCERT “Escales métisses“

de PAPE et ALICE CISSOKHO – Proposé par le CRD

Alice et Pape Cissokho, c’est la rencontre de deux instruments cousins : la harpe et la kora.

Elle est harpiste classique, il est griot sénégalais. Depuis plus de 15 ans, ils proposent des programmes originaux et subtils, qui rapprochent musique classique et patrimoines traditionnels africains et celtiques.

Pour leur concert « Escales Métisses », ils ont composé un métissage des musiques mandingues, perses, celtiques et baroques, formant un langage musical audacieux et harmonieux.

Dépaysement garanti.

Jeux du monde avec la médiathèque

Jeux issus de 3 continents

Afrique : Awélé, Fanorona (Madagascar), Seega (Somalie),

Dra (Mauritanie)

Amérique : Jeu du tock (Canada), Awithlaknannai

mosona (Mexique)

Asie : Carrom (Inde), Altan Xaraacaj (Mongolie), Surakarta (Indonésie)

Les pays présents

Les pays présents : Algérie / Afghanistan / Arménie / Bénin / Brésil / Cameroun / Caraïbes / Centrafrique / Congo Brazzaville / Congo RDC / Côte d’Ivoire / Espagne / Éthiopie / Gambie / Guinée-Bissau / Guinée-Conakry / Haïti / Île Maurice / Italie / Laos / Libéria / Madagascar / Mali / Maroc / Mexique / Mongolie / Nigéria / Pérou / Polynésie Française / Sénégal / Sierra Leone / Turquie / Ukraine

Dans le cadre des relations internationales (jumelages) : N’Gaba (Congo RDC) / Rüsselsheim (Allemagne) / Ziguinchor (Sénégal)

et aussi l’Association SHOW BIS / Le CEFED-ASTI / La Maison de l’Europe (Union européenne)

Pour plus de renseignements sur la Fête de la Fraternité et des cultures du monde à Evreux rendez vous sur le site internet evreux.fr.