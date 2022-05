JOURNAL LUNDI 23 MAI 2022 00:00 / 7:02 1X

Le Musée de Vernon vient de présenter sa nouvelle acquisition, un tableau de Theodore Robinson.

TITRES:

– Fait divers : un chauffard ivre percute plusieurs voitures et fait trois blessés à Evreux.

– Vernon : une exposition au Temps Jadis à partir de demain.

– Giverny : l’exposition internationale de l’art du pastel en France, à retrouver jusqu’au 29 mai.

– Interview de Nicolas Bondenet, responsable du Musée de Vernon, et de Nicole Balmary, Maire-adjointe de Vernon en charge de la culture et du patrimoine historique. Le Musée de Vernon vient de présenter sa nouvelle acquisition, un tableau de Theodore Robinson.