BPM MAGAZINE VERNON TERNOPIL – 28 MAI 2022 00:00 / 21:03 1X

L’Association VERNON TERNOPIL

BPM reçoit l’Association Vernon Ternopil. Retrouvez son président, Patrick Micale, et un des fondateurs de l’association, Cédric Costes. Le but de l’association est de collecter et acheminer des dons à Ternopil, ville ukrainienne, d’aider à l’accueil des réfugiés en France à leur retour en Ukraine, et de pérenniser le lien Vernon-Ternopil par des actions à caractère culturelle.