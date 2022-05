Mantes-la-Jolie : Festival des créations amateures

Le Festival des créations amateures aura lieu du 1er au 11 juin 2022 au Collectif 12, à Mantes-la-Jolie. Le Collectif 12 vous invite à découvrir le travail d’une année de pratique artistique en amateur ou à l’école, du plus petit au plus grand âge. Les élèves des écoles, collèges et lycées brûler les planches, et connaître les sensations du trac les soirs de première. Plus qu’un festival des créations amateures, c’est un véritable temps de partage, de croisements et de plaisir.

Les amateurs, vont jouer devant leurs proches, leurs amis et un public de curieux que nous espérons nombreux. Pendant quinze jours, vous aurez l’occasion de découvrir des expositions et des spectacles en théâtre, danse, musique et chant.

Une invitation à tous et à toutes à découvrir la richesse des productions de ces amateurs engagés.

Toutes les infos sur le site du Collectif 12. Entrée libre. Réservation par téléphone au 01 30 33 22 65 ou par mail à reservation@collectif12.org.

Pour plus de renseignements sur le Festival des créations amateures à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.