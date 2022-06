Une journée porte ouverte est organisé samedi au Conservatoire à Rayonnement Départemental. Pratiques instrumentales individuelles ou collectives, danse (classique, jazz…) ou théâtre, le Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté urbaine de Mantes-la-Jolie offre un très large panel d’apprentissages.

Plus d’une centaine de disciplines et ateliers en musique, danse et théâtre sont à découvrir samedi, de 10h à 12h et de 14h à 16h, au conservatoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise. Pratiques individuelles et collectives, rencontres avec les enseignants, visites guidées, informations sur scolarité et les inscriptions ou encore initiations figurent au programme de cette journée ouverte à tous.

Programme du samedi 4 juin

De 10h à 12h :

Danse classique

Danse jazz (à partir de 10h30)

Pratique collective de chant (de 10h30 à 11h)

Pratiques instrumentales et collectives

De 14h à 16h :

Danse classique (à partir de 15h)

Danse jazz

Initiation théâtre

Pratiques instrumentales

Répétition d’un spectacle avec des instruments à cordes dans l’auditorium

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 s’effectuent en ligne. Elles seront ouvertes du 13 au 27 juin 2022 sur le site du conservatoire.

Pour plus de renseignements sur la journée porte ouverte du Conservatoire à rayonnement départemental ,12 boulevard Calmette à Mantes-la-Jolie, appelez le 01 34 77 88 88, envoyez un mail à accueil-enm@gpseo.fr ou rendez vous sur le site internet crd-enm.gpseo.fr.