Vernon : Conférence sur l’intelligence émotionnelle

Vendredi, le 3 juin 2022, de 18h30 à 20h vous pourrez assister à une conférence sur l’intelligence émotionnelle à la Médiathèque de Vernon. Cette rencontre avec Didier Noyé a pour objectif d’expliquer ce qu’est l’intelligence émotionnelle et son lien entre l’attention, le stress, la décision et l’efficacité professionnelle.

Didier Noyé est vernonnais et co-auteur du livre « Les pouvoirs de l’intelligence émotionnelle » avec Claire Lauzol et Régis Rossi. C’est un spécialiste du développement des ressources humaines, auteur de nombreux ouvrages sur la communication et la formation.

Les émotions veillent sur la satisfaction de nos besoins. Elles nous guident si on sait décoder leur message et si on ne se laisse pas submerger. L’intelligence émotionnelle est la capacité à prendre conscience de nos propres émotions, à percevoir et comprendre celles des autres. C’est aussi être intelligent avec ses émotions. L’émotion est un garde du corps et un cadeau qui nous met en mouvement ; mais si elle est mal gérée, elle peut nous conduire à des souffrances psychologiques ou physiques. Avec un état émotionnel bien géré nous sommes plus motivés, plus créatifs, capables de prendre de meilleures décisions et de facilement apaiser les tensions.

La conférence est gratuite sur inscription : sur place dans les médiathèques du réseau ou par téléphone au 02 32 64 53 06.

Pour plus de renseignements sur la conférence sur l’intelligence émotionnelle organisée à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.