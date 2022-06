Rosny-sur-Seine : Concert des Frères Bouchards

Samedi, le 4 juin 2022, à 20h30, vous pourrez assister au concert des Frères Bouchards à Rosny-sur-Seine, au Centre socioculturel Oh! 41.

Les Frères Bouchard, c’est à l’origine un binôme francilien : Mateo à la guitare et Julien à la contrebasse. Jean-Baptiste Hardy, guitariste aux multiples projets, complète la formation afin de créer un trio jazz ambitieux et volontaire dont le but est de participer en tout endroit et à chaque instant au partage du swing et du jazz manouche.

Selon les envies ou les besoins, un violon, du chant, une clarinette, un piano ou des danseurs peuvent rejoindre le trio des Frères Bouchard le temps d’un concert…..

Leur répertoire est composé de standards du jazz, de classiques de Django Reinhardt et d’incontournables de la chanson française, mêlés à leurs compositions originales. Leur connivence et leur bonne humeur font de chaque apparition des Frères Bouchard un moment de plaisir pour tous.

Pour plus de renseignements sur le concert des Frères Bouchards à Rosny-sur-Seine rendez vous sur le site internet www.ville-rosny78.fr.