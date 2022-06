JOURNAL JEUDI 02 MAI 2022 00:00 / 7:12 1X

La Mission locale continue ses actions hors les murs pour aller à la rencontre des demandeurs d’emploi, comme ici à Mantes la Ville.

TITRES :

– Fait divers : un homme a été frappé et séquestré dans une voiture aux Mureaux.

– Yvelines : l’association Nucléaire Je Balise souhaite installer une sonde de mesure de la radioactivité.

– Freneuse : la Ville organise son Festival de l’environnement les 4 et 5 juin.

– Interview d’Azmy Ahriz, directeur de la Mission locale du Mantois, et Annette Peulvast-Bergeal, membre du conseil d’administration. Ils reviennent sur l’assemblée générale qui s’est déroulée le 30 mai à Mantes la Ville.