Le Groupe Photographique de la Région de Vernon (GPRV) organise son 5ème salon international de la photographie du 4 juin au 12 juin 2022, à l’Espace Philippe Auguste de Vernon.

Cette exposition met en avant la photo humaniste, courant photographique qui privilégie la personne humaine, sa relation avec son milieu et son quotidien. Parallèlement seront exposés des clichés de 225 auteurs du monde entier (tirage monochrome, couleurs et reportage). A l’issue d’un jugement, c’est une sélection parmi 450 photos tirage papiers, et 1150 photos digitalisées qui seront exposées ou projetées tout au long de la semaine.

L’invité d’honneur sera Frédéric Briois. L’exposition aura pour thème la photographie humaniste, les travailleurs de la mer. Elle sera ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00, le samedi et le dimanche de 10h à 12h00 et 14h à 18h00, une nocturne est organisée le mardi 7 juin de 18h à 21h00. Le vernissage aura lieu samedi, le 4 juin, à 14h00. Samedi à 15h vous pourrez également assister à une conférence avec l’invité d’honneur.

Pour plus de renseignements sur le Salon international de la photographie GPRV rendez vous sur le site internet gprv.photo.