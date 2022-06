Vernon : Les Nuits d’Orient

L’école de danse Mille et Une Nuits organise pour la 26ème édition Les Nuits d’Orient à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon, samedi, le 11 juin 2022, de 20h à 21h30. Pendant deux années les Nuits d’Orient ont été suspendues, mais elles sont de retour pour vous proposer un spectacle festif, énergique, vibrant et haut en couleurs.

Les élèves de Mille et Une Nuits de Vernon et Paris, réunis sur scène pour un spectacle de 1H30 avec la Cie Mille et Une Nuits, Gemma, Djamel Mellouk et plein de surprises. Au programme : danse orientale, percussions, samba brésilienne, et fusions.

Réservations par téléphone au 06 03 48 16 39. Pour plus de renseignements sur Les Nuits d’Orient à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.