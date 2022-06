JOURNAL VENDREDI 10 JUIN 2022 00:00 / 3:13 1X

La Biocoop du Mantois renouvelle sa Collecte bio solidaire dans ses magasins.

TITRES :

– Fait divers : un individu a lancé une pierre sur un véhicule de police aux Mureaux.

– Transports : les trains normands ne s’arrêteront plus dans les Yvelines d’ici 2025.

– Solidarité : la Biocoop du Mantois organise une collecte bio solidaire les 10 et 11 juin à Mantes la Jolie, Epône et Freneuse.