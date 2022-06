BPM MAGAZINE LIENS D’AMITIE – 11 JUIN 2022 00:00 / 20:56 1X

L’ASSOCIATION LIENS D’AMITIE

BPM reçoit l’Association Liens d’Amitié. Retrouvez son président, Bertrand Vanhoutte. L’association a pour but de favoriser et développer, sur Vernon, le lien d’amitié et de soutien avec toute personne isolée grâce à l’intervention de bénévoles.