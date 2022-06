JOURNAL LUNDI 13 JUIN 2022 00:00 / 6:36 1X

Benjamin Lucas, présent à la Mairie de Mantes la Jolie peu avant l’annonce des résultats.

TITRES :

– Interview de Benjamin Lucas (NUPES) 33.37% et Edwige Hervieux (Ensemble ! Majorité présidentielle) 24.35%, candidats qualifiés au second tour des élections législatives dans la 8e circonscription des Yvelines.

– 9e circonscription : Bruno Millienne (Ensemble ! Majorité présidentielle) et Laurent Morin (Rassemblement National) sont qualifiés au second tour.