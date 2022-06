Médiathèque de Vernon : Concert d’Agathe

Samedi, à 17h30, vous pourrez voir le concert d’Agathe à la Médiathèque de Vernon. Agathe vit à Evreux, elle compose et interprète des chansons folk aux influences multiples (Cat power entres autres) et navigue entre blues, rock et pop. Une artiste très active sur la scène locale puisqu’elle a déjà joué au festival Rock in the barn ou encore aux faits d’hiver de Louviers cette année.

Soyez donc au rendez-vous le 18 juin à 17h30 à la médiathèque de Vernon pour ce concert qui promet de belles émotions musicales.

L’entrée sera libre.

Pour plus de renseignements sur le concert d’Agathe à la Médiathèque de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.