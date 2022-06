JOURNAL MERCREDI 15 JUIN 2022 00:00 / 7:03 1X

Vous pourrez déposer vos objets pour la vente aux enchères les 16, 17, 29 et 30 juin, à l’Hôtel de Vente de Vernon.

TITRES:

– Fait divers : une fillette de 3 ans tombe du troisième étage et s’en sort avec une fracture du bassin, à Evreux.

– Vernon : le Kiwanis Club récolte 11 000€ pour les enfants.

– Les Andelys : le Musée Nicolas Poussin célèbre les journées de l’archéologie ce week-end.

– Interview de Nicole Balmary, Maire-adjointe de Vernon en charge de la culture et du patrimoine, et de Lydie Brioult, commissaire-priseur. Une vente aux enchères va être organisée le 8 octobre au profit de la Fondation Vernon Patrimoine.