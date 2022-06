Vernon : Conférence Monet, Hoschedé-Monet et les Butler

Samedi, à 15h, vous pourrez assister à une conférence sur Monet, Hoschedé-Monet et les Butler au Musée de Vernon. Elle sera animée par Philippe Piguet, commissaire de l’exposition “Saga familiale : Monet, Hoschedé-Monet et les Butler”.

L’installation à Giverny de Claude Monet – qui entraîna celle de toute une colonie d’Américains – allait non seulement transformer la vie du village mais aussi celle des deux familles Hoschedé et Monet. Par-delà les liaisons conjugales liant certains membres entre eux, la peinture allait devenir le vecteur cardinal de cette saga familiale. Dans la lumière de Monet, l’occasion est d’approfondir la connaissance de celle de Blanche Hoschedé-Monet et de Theodore Butler.

Gratuit – Réservation obligatoire au 02 32 64 79 05 et sur musee@vernon27.fr.

Pour plus de renseignements sur la conférence Monet, Hoschedé-Monet et les Butler au Musée de Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.