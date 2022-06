Une collecte de don de sang aura lieu dimanche de 9h à 12h et de 13h à 14h30 au Gymnase Chérencey de Mantes-la-Jolie. Le jour du rendez vous munissez-vous de votre Pièce d’identité et d’un Masque. Pensez également à bien manger et vous hydrater avant le don. Vous devez impérativement prendre rendez vous sur le site internet mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Pour plus de renseignements sur la collecte de don de sang organisée à Mantes-la-Jolie rendez vous sur le site internet www.manteslajolie.fr.