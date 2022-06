Vernon : Partir en livre

Du 22 juin au 24 juillet 2022, retrouvez “Partir en livre” à la Médiathèque de Vernon. Cette année “Partir en livre” fait écho aux Nuits de la lecture et propose le thème de l’Amitié comme fil directeur.

La lecture, comme l’amitié, est fondée sur une rencontre : parfois timide, parfois enthousiaste, parfois drôle ; un coup de foudre littéraire, comme un coup de foudre amical.

C’est aussi apprendre à connaître l’autre en plongeant dans son monde, partager ses histoires, se découvrir des points communs. C’est se rencontrer grâce à des personnages et des univers. C’est toute une communauté de lecteurs et d’amis qui vibre ensemble autour de destins légendaires.

Et puis avec un livre on n’est jamais seul. Un coup dur ? un coup d’ennui ? Un bon bouquin peut permettre de repartir sur la bonne voie ! On le lit seul mais on en parle, ou alors on le commente, on le partage, on en lit des passages à voix haute. Parfois même il provoque des fous-rires, des rendez-vous (clubs de lecture) et des chagrins (c’est déjà la fin !).

Un programme dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes

Pour plus de renseignements sur “Partir en livre” à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.