Le Samedi 22 Juin 2024 à 20h vous pourrez assister à la 26ème édition du Festival Les Nuits d’Orient à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon.

Gemma présente … les Mille et Une Nuits et toutes ses étoiles sur scène! Rythmes trépidants, ondulations des hanches, volutes du bassin et arabesques des mains… Les Nuits d’Orient, pour leur 26ème édition, proposent de découvrir toutes les nuances de la danse orientale, les rythmes endiablés de la darbouka, l’instrument de percussion le plus populaire en Egypte et de s’immerger dans le faste de ces fêtes colorées.

Durant 1H45, l’espace Philippe-Auguste s’apprête à vibrer au rythme des Nuits Orientales.

Du traditionnel baladi égyptien, à la danse des sept voiles, en passant par les formes plus modernes du Raks Sharki (danse de l’Orient), près de 100 danseuses, Gemma, la compagnie Mille et Une Nuits et l’Ensemble musical El Darbak célèbrent les richesses de l’Orient. Au programme également : de la Samba brésilienne, du « Heels » (talons) Glam Dance, des Fusions de danse orientales modernes, présentées par les élèves de l’Ecole de Danse Mille et une Nuits de Vernon et de Paris. L’occasion de réunir sur cette belle scène toutes les passionnées de la Promo 2024 de L’école de danse dirigée par Gemma.

Les Nuits d’Orientest un festival tout public, qui rassemble et unit. Parce que la Danse est un langage universel qui parle au cœur.

Billetterie en ligne sur le site www.danseorientale.net

Pour plus de renseignements sur la 26ème édition du Festival Les Nuits d’Orient à Vernon rendez vous sur le site internet www.vernon27.fr.