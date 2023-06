ASSOCIATION AS SUFFA – 17 JUIN 2023 00:00 / 20:53 1X

BPM reçoit l’association As Suffa. Retrouvez Abdelaziz El Jaouhari, président de l’association As Suffa. L’association vient en aide aux plus démunis en organisant des maraudes et en distribuant près de 200 repas par jour mais également avec 8 hébergements d’urgence et depuis peu avec Solidar, sa boutique solidaire et sa ressourcerie à petit prix.