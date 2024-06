ASSOCIATION DE LA SEMAINE – 15 JUIN 2024 00:00 / 20:11 1X

BPM reçoit l’association We robot de Gaillon. We robot permet de faire apprendre à des collégiens et lycéens de manière ludique les domaines des sciences et de la technique. Le groupe de jeunes participent aussi à des concours de robotiques nationaux et internationaux avec une équipe motivée et passionnée.