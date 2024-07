ASSOCIATION DE LA SEMAINE – 29 JUIN 2024 00:00 / 18:27 1X

BPM reçoit le Yacht club de Vernon, avec Adeline Hartmann, la responsable et Mathilde G. une monitrice. Ce club de voile, propose des cours pour petits et grands & débutants et confirmés. Les séances sont encadrées pour que chacun prenne du plaisir à naviguer et apprenne à son rythme.