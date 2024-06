ASSOCIATION DE LA SEMAINE – 8 JUIN 2024 00:00 / 18:36 1X

BPM reçoit le collectif « La main dans le chapeau ». Jérôme Lesteur, le coordinateur général du festival et trois jeunes sont venus parler au micro de leur événement « La main dans le chapeau » qui revient aux Andelys pour une seconde édition, le 19 juin prochain. Ce festival est inclusif et met en avant des jeunes en situation de handicap. Cette fête musicale partage aussi des valeurs d’écologie et d’entraide.