ASSOCIATION LES HIRONDELLES – 1er JUILLET 2023 00:00 / 24:04 1X

BPM reçoit L’Association des Hirondelles. Retrouvez sa présidente Chani Madoui, la directrice artistique Marie La Mesta, et Candice Ruelle en charge de la coordination des projets. Le but de l’association est de créer un tiers lieu artistique, culturel et inclusif. Un lieu de rencontres improbables, au Castel des Bruyères à Tilly.