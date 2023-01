ASSOCIATION LES MARCHES NORMANDES – 28 JANVIER 2023 00:00 / 24:44 1X

BPM reçoit Les Marches Normandes. Retrouvez son président Richard Buhan. L’association a pour but d’initier, faire connaître et coordonner des actions et manifestations à vocation culturelle, pour tous, de la Vallée d’Eure et des territoires environnants.