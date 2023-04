ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES – 15 AVRIL 2023 00:00 / 20:40 1X

BPM reçoit l’association Les Petits Frères des Pauvres. Retrouvez Claude Jean-Louis, responsable d’équipes bénévoles dans le mantois, Marie-Claire Almeida, co-trésorière de l’association dans le mantois et Elodie Couvrat, coordinatrice salariée sur les Yvelines. L’association accompagne les personnes isolées de plus de 50 ans grâce à des visites de convivialité et en retissant un lien social.